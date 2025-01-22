認知症だった亡き母との思い出や自身の老い、何げない日常を描いた、本紙連載中の漫画「ペコロスの陽（ひ）だまりの時間」の作者、岡野雄一さん（75）を招いたトークイベントが2月9日午後2時、佐賀県鳥栖市山浦町の小さな本屋「ペンギンブックストア」で開かれる。岡野さんは長崎市出身。母との日常をユーモラスに描いた漫画単行本「ペコロスの母に会いに行く」（西日本新聞社刊）で2013年、日本漫画家協会賞優秀賞を受賞。同