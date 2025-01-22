YouTuberのヒカルさんが1月20日、自身のYouTubeチャンネル「ヒカル（Hikaru）」で動画を更新。交際していた俳優の内田理央さんと、破局したことを明かしました。【実際の動画：ヒカル＆内田理央、破局】「彼女と別れました」動画冒頭でヒカルさんは、「彼女と別れました」と報告。「100％こっちが悪い」「相手には何の落ち度もない」と続け、破局理由は「価値観の違い」と挙げています。「やっぱ俺って本当ね自分勝手なんですよ