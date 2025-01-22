佐賀県立有田工業高校（有田町）の第56回卒業制作展が21日、同町戸杓の県立九州陶磁文化館で始まった。全国的にも珍しいセラミック科など全日制4科の3年生140人と、定時制の13人による陶芸作品や課題研究の成果を展示している。26日まで。焼き物について学ぶ陶磁器コースの生徒約20人は、ろくろ成形から呉須を使った絵付けまでを一人で手がけた染付（そめつけ）花器、七宝焼や磁器を使ったアクセサリーなど、有田焼の伝統と若