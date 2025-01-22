国の援護区域外で長崎原爆に遭った「被爆体験者」らでつくる3団体は21日、当事者を被爆者として認定するよう国への働きかけを求める要望書を長崎市の鈴木史朗市長に提出した。要望書では、被爆体験者を対象に昨年12月から始まった新たな医療費助成制度で助成対象疾病が拡大した一方、申請には多くの労力が必要だと指摘。被爆者認定という形での合理的解決を求めている。被爆体験者の末永ミツ子さん（79）は、一緒に活動して