佐賀県内最大級の農業イベント「さが農業まつり」（JAグループ佐賀主催）が30日、佐賀市川副町の佐賀空港東側の特設会場で始まる。事務局は「佐賀農業の魅力を感じて、地産地消のきっかけになってほしい」と話している。2月2日まで。事務局によると、農機コーナーにはラジコン草刈り機など、農作業の省力化・自動化に対応した最新機械を展示。地元の農産物が並ぶ産直コーナーや、佐賀牛や野菜などを焼いて食べる焼き肉コーナー