「SNSのフェチ天使」のキャッチコピーで知られるグラビアアイドルで起業家のくりえみ（30）が22日、X（旧ツイッター）を更新。タレント中居正広（52）とフジテレビをめぐる一連の騒動を受け、思いをつづった。くりえみは「黙っていないと、泣き寝入りしないと、干される。が今までの理不尽極まりない『常識』だったけど、やっと声を出してもいい時代になってきたのかもしれない」と切り出し、「そう思うと少しホッとするよ」と率直