長崎県佐世保市は21日、医療保険の請求業務を怠ったとして、保健福祉部の40代の男性職員を減給10分の1（1カ月）の懲戒処分とした。市によると、職員は2021年5月〜23年8月、市国民健康保険から他の制度への移行により、保険者間の調整が必要な15人分の手続きを放置。2人分（44万5406円）は時効で回収できなくなった。24年1月に発覚し「業務多忙で後回しになった」と話しているという。