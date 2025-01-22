長崎県保険医協会は21日、インフルエンザの流行拡大を受けた県内の医療機関への医薬品に関するアンケート結果を発表した。抗インフルエンザ薬が入手困難だと回答したのは、半数超の54％。昨年末から患者数が急増し、処方薬の量や期間を制限して対応する病院もあるという。県によると、1医療機関当たりの患者数（県内70カ所）は、昨年12月23〜29日に82・27人となり、統計を始めた1999年以降で最多を記録。直近の調査（今月6〜12