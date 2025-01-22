長崎県の石木ダム建設事業は水没予定地の一部住民の反対が根強く、事業着手から半世紀が経過する今もなお完成していない。この間の人口減など周辺環境の変化を踏まえ、佐世保市の市民グループは新たなダムは不要として事業の見直しを求めているが、県と市はさまざまな理由を示して「必要」との見解を維持している。行政側が掲げる理由の一つがダムの老朽化。市内6カ所のダムのうち4カ所は戦前に建設されたもので老朽化が著しい