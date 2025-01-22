川本ミヤ子さんが14日、老衰のため亡くなった。94歳だった。夫は、水俣病の患者団体「チッソ水俣病患者連盟」の委員長だった輝夫さん＝1999年に67歳で死去。患者救済運動の先頭に立ち「闘士」と呼ばれた伴侶を、差別や中傷に耐えながら支えた。彼の死後は、水俣市立水俣病資料館の語り部として、夫の闘いや家族の苦労を伝えた。17日にあった葬儀では、気さくで明るい人柄を惜しむ声が参列者から聞かれた。ミヤ子さんは、球磨村