ベッツが小学生約60人と交流ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が22日、東京・大田区の小学校にサプライズ訪問。メジャーリーグのスーパースターが野球経験の少ない子どもたちと交流し、丁寧に指導した。MLBジャパンが企画する「PLAY BALL」は、野球経験の少ないどもたちを対象にこれまでも全国各地で開催。今回は、小学3年、4年の児童約60人が参加した。ベッツが登場することは子どもたちに朝知らされ、グラウンドに姿を見