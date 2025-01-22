「ファッションセンターしまむら」は、1月22日（水）から、「ファッショングッズフェア」を全国の店舗とオンラインストアで開催する。【写真】かわいい〜！ミッキーデザインの「バッグ」などアイテム一覧■プラスワンでコーデ春めく今回開催される「ファッショングッズフェア」は、店舗とオンラインストアでさまざまなファッショングッズが展開される企画。店舗では、プチプラ淡色コーデが得意なyumi．やディズニーを愛す