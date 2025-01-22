フジテレビ系ドラマ『アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜』(毎週火曜21:00〜)の第1話が21日に放送。SNSでは、波瑠が見せたクールさと熱さのギャップに反響が相次いだ。山本耕史(左)と波瑠波瑠が演じるのは、一度見た光景を写真のように記憶することができる、瞬間記憶能力(通称・カメラアイ)を持つ女性刑事・柊氷月。他人にも自分にも厳しいストイックで“氷の女王”とも呼ばれるクールなキャラクターだが、第1話の犯人の取り調べシー