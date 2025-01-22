身にまとわなくなった着物を洋服などによみがえらせる取り組みを紹介する「きものリメイク展」が31日〜2月2日、大分県日田市三本松1丁目のパトリア日田で開かれる。リメークしたワンピースなど約100点を展示即売。着物のリメークの相談も受ける。会場には、白大島紬（つむぎ）から作ったダブルのコートのほか、留め袖や小紋などからできたフォーマルドレスやチュニック、スーツ、ジャケット、男物ベストなどが並ぶ予定。主催