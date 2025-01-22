ニューウェルズ・オールドボーイズは21日、クラブ公式Xにて、元コスタリカ代表GKケイロル・ナバス(38)の加入を発表した。レアル・マドリー時代にチャンピオンズリーグ(CL)3連覇などに貢献し、114キャップのコスタリカ代表しても2014年のブラジル大会から3大会連続でワールドカップ(W杯)出場のナバス。2019年9月からパリ・サンジェルマン(PSG)に移り、昨季で退団した。輝かしい実績の持ち主だが、欧州主要リーグの今季が始まるなか