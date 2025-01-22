2025年1月の新作5品まとめ(1月21日発売予定)本記事ではミニストップで1月21日より購入できるおにぎりやパン、スイーツなどの新作情報をご紹介。今週は、大人気チーズケーキ専門店「A WORKS」とのコラボレーション第４弾となる、見た目のインパクト抜群でありながら本格的な味わいのハイブリットスイーツや、お得な本体価格シリーズの新メニューなどの新商品が多数登場しています。ミニストップ2025年1月の新商品まとめ本記事ではミ