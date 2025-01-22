「最高にハッピーだよ！」試合後にクラブの公式Xで公開されたインタビュー動画で、イングランド２部QPRの斉藤光毅は満面の笑顔を浮かべた。現地１月21日に行なわれたチャンピオンシップ第28節で、QPRはハルと敵地で対戦し、２−１で勝利した。この一戦でベンチスタートだった斉藤は57分に途中出場。その７分後にケネス・パールが先制点を挙げると、迎えた70分、日本人アタッカーが魅せる。敵陣左サイドのコーナー付近でス