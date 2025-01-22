日本能率協会総合研究所は1月20日、「高齢者の"きもち"」をテーマとした自主企画調査の結果を発表した。調査は2024年10月18日〜11月1日、60歳〜90歳の男女2,500人を対象に行われた。老いに対するポジティブな受容まず、現在における自身の気持ちや考えに関する調査では、女性70代の7割半が「年をとっても、老化が進んだなりに人生を楽しめると思う」と考えることが分かった。次に、家庭において経済的なゆとりがあると思うか聞いた