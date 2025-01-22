タカラトミーアーツは、「ガチャ」(カプセルトイ)より「スター・ウォーズ グローグーいっぱいコレクション2」を2025年2月に発売する。全4種で各400円。「スター・ウォーズ グローグーいっぱいコレクション2」※画像は開発中のものです。実際の商品とは一部異なる場合がある。「スター・ウォーズ グローグーいっぱいコレクション2」は、スター・ウォーズのドラマシリーズ『マンダロリアン』に登場する「グローグー」をフィーチャー