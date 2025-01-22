資生堂は1月22日、「Shiseido Beauty Park」をオープンする。横浜みなとみらいの研究開発拠点「資生堂グローバルイノベーションセンター」1/2Fをリニューアルした施設で、先進サイエンスやビューティープロダクツを体験できる。「Beauty Artscape」を応用した“美の検診”を体験できる○資生堂の“美の複合体験施設”がリニューアル1月22日、さまざまな観光スポットが立ち並ぶ神奈川県横浜市・みなとみらいエリアに、新たなスポッ