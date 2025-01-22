福島県楢葉町で落成式が開かれた県立ふたば支援学校の新校舎＝22日午前東京電力福島第1原発事故後に福島県いわき市へ避難していた県立ふたば支援学校の新校舎が移転先の同県楢葉町に完成し、22日、落成式が開かれ、生徒が「小学部から高等部までみんなで学べるのがうれしい」と語った。第1原発が立地する双葉郡では唯一の県立特別支援学校で、同郡内での再開は11年3月の原発事故以来。落成式には児童・生徒、保護者や学校関係