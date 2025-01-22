メキシコのシェインバウム大統領＝２１日、メキシコ市の国立宮殿/Luis Cortes/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米大統領の署名した大統領令とその措置が米国に在住する数百万人のメキシコ移民に影響を及ぶ可能性があることを受け、メキシコのシェインバウム大統領は２１日、メキシコが主権を守り、在米のメキシコ人を支援すると述べた。シェインバウム氏は記者会見で、トランプ氏が２０日に署名した大統領令について、トランプ