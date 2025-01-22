熊本市と合志市を結ぶ「熊本電鉄」。平日の朝夕には多くの通勤・通学客を支えていますが、2月3日から大幅に減便となります。その大きな理由が運転士不足です。 【写真を見る】午前6時から勤務、休憩をはさんで退勤時間は…運転士の勤務時間の一例 乗り物好きにとって“憧れの職業”の一つである運転士の仕事に、なぜ人が集まらないのか。取材すると、現場の実情が浮かび上がりました。 「残念」「不便になる」…大幅減便の背景