リクルートは1月20日、同日に発売した旅行情報誌『北海道じゃらん』の掲載記事「お手軽冬絶景ドライブ」より、厳選した4施設の情報を公開した。「絶景の湯宿 洞爺 湖畔亭」(洞爺湖町)「絶景の湯宿 洞爺 湖畔亭」(洞爺湖町)は、入浴しながら湖や山々の絶景を楽しめる露天風呂と大浴場が特徴。最上階の「空中露天風呂」は、湖上から32mの位置にあり、洞爺湖や羊蹄山などが一望できる。「十勝岳温泉 湯元 凌雲閣」(上富良野町)は、凌