社台ファーム（北海道千歳市）が１月２２日までに公式インスタグラムで凱旋門賞馬エースインパクトの産駒誕生を伝えた。同ファームは「英Ｇ３勝ちのあるミノーンから、ＡｃｅＩｍｐａｃｔの初仔が生まれました」と報告。「小柄なお母さんに似てちょっと小さい女の子ですが、元気一杯です！」と母子２ショットの写真を添えた。エースインパクトは２３年の凱旋門賞を無敗で制覇したフランスのダービー馬。その後はジャパンＣ