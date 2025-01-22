【「Minecraft」DLC「Hello Kitty and Friends（ハローキティ&フレンズ）」】 配信中 価格：1,510マインコイン サンドボックスゲーム「Minecraft（マインクラフト）」のBedrock版向けDLC「Hello Kitty and Friends(ハローキティ&フレンズ)」がマインクラフト マーケットプレイスにて配信されている。価格は1,510マインコイン。