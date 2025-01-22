三重県名張市の踏切で、男性が近鉄特急にはねられ死亡しました。 【写真を見る】近鉄の特急列車にはねられ男性死亡 「伊賀神戸発・大阪上本町行き」乗客・乗員にけがなし 22日午前6時半ごろ、名張市新田で踏切に入った男性が、伊賀神戸発・大阪上本町行きの近鉄の特急列車にはねられ、死亡しました。 列車の乗客・乗員にけがはありませんでした。この事故で、近鉄大阪線は名張と青山町の間で一時運転を見合わせましたが、午前8