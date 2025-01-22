アジア人初の米国野球殿堂入りを果たした、元シアトル・マリナーズのイチロー（51）。これまで栄誉や賞から距離を置いてきた「孤高の野球人」が、今回ばかりは前向きな姿勢だとか。理由は、イチローにとって「キャリアの集大成」となる大仕事が、その先に待ち受けているためというのだが――。＊＊＊【写真】松井秀喜との貴重な2ショット写真マリナーズなどで米通算3089安打を記録したイチロー。殿堂入りは、もちろん日本人