アジア株上海と香港は急落案の定トランプ対中関税計画、TikTok巡り最大100%関税も警告 東京時間11:05現在 香港ハンセン指数 19783.81（-322.74-1.61%） 中国上海総合指数 3206.97（-34.16-1.10%） 台湾加権指数 23564.19（+264.18+1.13%） 韓国総合株価指数 2536.22（+18.19+0.72%） 豪ＡＳＸ２００指数 8434.30（+31.91+0.38%） アジア株は高安まちまち。前日の米株大幅高を好感