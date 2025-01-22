ドル買い再開、人民元・中国株が下落米中貿易戦争を警戒トランプの対中関税発言で ドル買いが再開、ドル円は155.70円台に上昇している。中国株が大幅続落し香港株が大幅反落している。人民元は対ドルで再び下落。トランプ氏は大統領就任初日に対中関税について言及しなかったことで安堵感が広がったが、翌日には案の定、中国に10%の関税を課す計画だと発言した。また、TikTok巡り最大100%の対中関税も警告。ただ、トランプ