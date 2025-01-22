USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.478.2811.079.36 1MO9.717.659.829.01 3MO9.637.159.798.60 6MO9.717.119.878.64 9MO9.797.1810.018.75 1YR9.817.2210.038.83 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK12.2910.287.06 1MO11.3110.137.0