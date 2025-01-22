2025年の米野球殿堂入りが日本時間22日に発表され、資格1年目のイチロー氏（51、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が、栄えある日本人初の殿堂入りを果たした。イチロー擁する侍ジャパンの元監督で、2006年にWBC初代王者に輝いた王貞治氏（ソフトバンクホークス会長）がコメントを発表し「発表を待つだけでしたが、実際に決まって良かったです」と偉業を喜んだ。10年連続200安打を始め、数々の記録を残し、殿堂入りを