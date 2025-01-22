東京時間11:18現在 東京金先物DEC 25月限（TOCOM） 1グラム＝13807.00（+146.00+1.07%） ＮＹ金先物FEB 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2763.30（+4.10+0.15%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先はドル安などを受けて反発東京金もしっかり