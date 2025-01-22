スペースXは日本時間2025年1月22日に、「ファルコン9」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた第2世代スターリンク衛星「V2 Mini」は無事に軌道へ投入されたことが、同社のSNSや公式サイトにて報告されています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：ファルコン9（Starlink Group 11-8）ロケット：ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時：日本時間 2025年1月22日0時45分【成功】発射場：ヴァンデンバーグ