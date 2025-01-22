2025年の米野球殿堂入りが日本時間22日に発表され、資格1年目のイチロー氏（51、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が、栄えある日本人初の殿堂入りを果たした。【写真を見る】イチロー“永久欠番入り”の直電受け「驚きましたね。言葉がないくらいうれしい」サプライズに思いこみ上げる 「（電話が）来なかったら、僕はドラフトに指名されなかった･･･そういう状態だよね」シアトルで殿堂入りの報告を待ったイチローは