アメリカのトランプ大統領が来月にもカナダからの輸入品に25%の関税を課す方針を打ち出したことを受け、カナダのトルドー首相は「断固とした対応を取る」と表明しました。カナダトルドー首相「私たちは冷静さと強さを保ち、アメリカの動きに必要に応じて対応する」トルドー首相は21日に会見を開き、現地メディアによりますと、「アメリカが不公平な関税を課すなら、断固とした対応を取り、それは迅速で非常に強力なものになるだ