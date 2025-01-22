アメリカのトランプ新大統領は、ソフトバンクグループなど企業3社が共同でアメリカ国内のAIインフラを整備するため、78兆円規模を投じる計画を発表しました。【映像】トランプ氏のコメント「史上最大のAIインフラ計画を発表する。その全てがここ、アメリカで行われている」（トランプ新大統領）トランプ氏は21日、ソフトバンクグループやOpenAIなどが出資する「スターゲートプロジェクト」を発表し、アメリカ国内で「次世代のA