皇居で新年恒例の「歌会始の儀」が行われました。今年のお題は「夢」。共通のお題で歌を詠み披露する歌会は、奈良時代には始まっていたといわれ、「万葉集」にも記されています。鎌倉時代には行われていた「歌御会始」に一般の応募が認められたのは明治7年。皇室と国民を結ぶ長い歴史を持つ行事です。今年の歌会始の儀には、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが初めて出席されました。天皇皇后両陛下や皇族方が披露された歌を紹介し