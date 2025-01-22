【SVリーグ】大阪マーヴェラス 3-1 KUROBEアクアフェアリーズ（1月19日・女子第13節）【映像】美しすぎる“超エビ反り”バックアタックスパイクを叩き込んだ本人も思わずびっくりする"超エビ反り"バックアタックが炸裂。破壊力満点の一撃にアリーナも騒然となった。SVリーグ女子第13節で大阪マーヴェラスはKUROBEアクアフェアリーズと対戦。注目のシーンは第1セット12ー12の場面だった。大阪MVのオポジット、リセ・ファンヘ