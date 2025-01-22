これが麻雀に愛されし者の戦いだ。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」、1月21日の第1試合で、KONAMI麻雀格闘倶楽部の伊達朱里紗（連盟）が出場。東3局2本場では、絶好の配牌からいとも簡単に跳満をアガり、解説を務めたレジェンド雀士からは「鳥肌です」と絶賛された。【映像】伊達朱里紗、絶好配牌とそれを逃さない跳満ツモ声優でもある伊達だが、MリーガーとしてはMVP経験者でもあり、例年当然のように3ケタプラスを