2025年アメリカ野球の殿堂入りが発表され、イチローさん（51）が日本人選手として初めて選出されました。アメリカの野球殿堂入りが発表され、イチローさんが満票には惜しくも1票足りませんでしたが、日本人選手として初めて選出されました。19年間メジャーリーグでプレーし、2004年に262安打でシーズン最多安打のメジャー記録を更新するなど、多くの功績を残しました。先日発表された日本での殿堂入りも果たし、日米ダブル