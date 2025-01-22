小田急線の相模大野駅近くの道路でバスと乗用車が衝突する事故があり、乗用車を運転していた男性が死亡しました。【映像】フロントガラスが割れたバス午前9時過ぎ、神奈川県相模原市南区の道路で「乗用車とバスの交通事故で、乗用車の運転手の意識が無い」と119番通報がありました。警察などによりますと、乗用車が対向車線にはみ出して何台かの車に接触したあと、停留所に停まっていた路線バスに衝突しました。バスには乗客