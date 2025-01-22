東京・港区で解体工事中のビルの足場が崩れ作業員の男性が22階から落下する事故がありました。22日午前11時過ぎ、港区芝の解体工事中のビルで22階の足場が崩れ、男性作業員が3階まで落下しました。東京消防庁によりますと、男性は意識不明の重体だということです。現場では他にもケガ人がいないか現在確認が行われています。