タレントの中居正広さんによる女性とのトラブルで、米投資ファンドのダルトン・インベストメンツが、フジテレビの親会社フジ・メディア・ホールディングス（HD）に、テレビカメラを入れた会見を週内に開くことなどを書簡で求めたことが21日、分かった。【写真】記者会見に臨む港浩一社長らフジテレビ幹部=2025年1月17日日弁連のガイドラインに沿った第三者委員会の設置も求めた。ダルトンと関連会社は今月14日に、フジ側に第