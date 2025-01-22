県教委 2023年に行われた大分県立高校の推薦入試で、事前にリストアップした中学生に対し、合格が有利になるよう一定の得点を上乗せした学校があったことがわかりました。 大分県教育委員会によりますと、問題が発覚した県立高校では2023年の推薦入試に向けて、強化する部活を指定し、顧問が全国大会出場の実績などがある中学3年生をリストアップしました。 イメージ その後、高校の校長が中学の校