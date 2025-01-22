日本航空の国際線パイロットが、乗務前規定を超える量の酒を飲みフライトが大幅に遅れた問題で、日航は当初「国への報告の対象外」とすることや「箝口令を敷く」方針を社長を含めた役員が了解していたことが、FNNが入手した内部資料で明らかになりました。この問題は2024年12月1日、日本航空機（オーストラリア・メルボルン発、成田着）の機長らが規定を大きく超える量の酒を飲み、出発前にアルコールが検知されフライトが3時間遅