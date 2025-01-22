配偶者の理解不足は、家庭生活において深刻な悩みの一つです。今回は夫の無関心な態度への対処法について考えます。【夫の認識の甘さと責任逃れ】共同責任である家事や育児をあなたに任せきりの夫がいます。そのとき「これはできない」と拒否する夫は、彼自身の力不足や責任回避の意識が影響している可能性があります。【義母からの貴重な助言】ときには義母の干渉が夫の考え方によい影響を及ぼすことがあります。義母からのアドバ