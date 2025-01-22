韓国国内企業の否定的な景気見通しが来月も続き、2年11カ月連続で企業心理が悪化していることが明らかになった。【注目】不買運動は？日本の“お酒”が韓国で絶好調1月22日、韓国経済人協会によると、売上高基準で上位600社を対象に2月の企業景気実査指数（BSI）の見通しを調査した結果、87.0と集計された。BSIが基準値の100を上回る場合は前月比で景気見通しが肯定的であることを、100を下回る場合はその逆を意味する。韓国企業の