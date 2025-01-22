【第288話】 1月22日 無料公開 「ブルーロック」 講談社は、マンガ「ブルーロック」第288話「デスゲーム(後編)」を「マガジンポケット（マガポケ）」にて1月22日に無料公開した。 「ブルーロック」は悲願であるワールドカップ優勝のために、ゴールに飢え、勝利に渇き、試合を一変させる革新的な“1人”を作るべく300人のユース年