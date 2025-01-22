けさ、奈良県御所市で交通事故があり、２歳の女の子が死亡したということです。警察によりますと、けさ７時２０分ごろ、御所市内の住宅から普通自動車が路上に進んだ際、市内に住む２歳の女の子をはねたということです。女の子は頭の骨を折るなどして、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は事故の原因などを調べています。